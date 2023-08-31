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Лига конференций
31 августа 2023, 21:32 | Обновлено 31 августа 2023, 21:39
603
0

Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

31 августа 2023, 21:32 | Обновлено 31 августа 2023, 21:39
603
0
Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».

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Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.

Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига конференций видео голов и обзор Динамо Киев Бешикташ Бешикташ - Динамо
Источник Sport.ua
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