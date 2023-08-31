Лига конференций31 августа 2023, 21:32 | Обновлено 31 августа 2023, 21:39
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Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций
31 августа 2023, 21:32 | Обновлено 31 августа 2023, 21:39
603
0
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.
Бешикташ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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