Лига Европы31 августа 2023, 20:23 | Обновлено 31 августа 2023, 20:39
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Заря – Славия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций
31 августа 2023, 20:23 | Обновлено 31 августа 2023, 20:39
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В четверг, 31 августа, в 20:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Заря» принимает «Славию» Прага.
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Команды играют в польском городе Люблине. В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.
Заря – Славия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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