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Лига Европы
31 августа 2023, 20:23 | Обновлено 31 августа 2023, 20:39
533
0

Заря – Славия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

31 августа 2023, 20:23 | Обновлено 31 августа 2023, 20:39
533
0
Заря – Славия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря

В четверг, 31 августа, в 20:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Заря» принимает «Славию» Прага.

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Команды играют в польском городе Люблине. В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.

Заря – Славия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия видео голов и обзор Даниил Алефиренко
Источник Sport.ua
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