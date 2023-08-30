ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сума трансфера

Защитник Владислав Бабогло официально перешел из «Александрии» во львовские «Карпаты», команду Первой лиги.

По сообщению официального сайта «Александрии», сумма трансферного соглашения составляет 585 тысяч евро.

Владислав дебютировал за команду из Александрии 17 февраля 2018 в матче «Сталь» Каменское – «Александрия» (2:0).

В Премьер-лиге за александрийцев провел 102 матча, забив 6 голов. Еще 6 поединков сыграл в Кубке Украины. Также на счету Владислава – 3 матча в Лиге Европы.

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич несколькими часами ранее рассказал Sport.ua, что Бабогло произвел на него сильное впечатление:

«Подпишем стоппера Бабогло из «Александрии», который уже несколько дней находится в расположении «Карпат». Надеюсь, Бабогло нам поможет уже в ближайшем календарном матче – с «Эпицентром». Он на меня произвел сильное впечатление в недавнем поединке сборных Молдовы и Польши, где не только стал автором победного гола, но и нейтрализовал прославленного лидера нападения соперника Роберта Левандовски».

Футбольный клуб «Александрия» поблагодарил Владислава за сотрудничество и пожелал успехов в составе «Карпат».