Назаренко и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 5 тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив журналистов и болельщиков, определила самых ярких футболиста и наставника 5-го тура VBET Лиги.

На первом этапе лучших игроков и тренеров называли журналисты таких изданий, как: Football.ua, Sport.ua, Terrikon, FanDay, ua.tribuna.com, Динамо Киев от Шурика, журнал «Футбол», а также YouTube-шоу «ТаТоТаке» и KDK. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram и Facebook) голосовали болельщики.

По итогам голосования победили вингер «Полесье» Александр Назаренко и тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев.

Напомним, что «Полесье» в прошлом туре разгромило «Александрию» со счетом 3:0.