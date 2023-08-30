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  4. Назаренко и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 5 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 14:10 |
112
0

Назаренко и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 5 тура УПЛ

Награды получил дуэт из житомирского «Полесья»

30 августа 2023, 14:10 |
112
0
Назаренко и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 5 тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив журналистов и болельщиков, определила самых ярких футболиста и наставника 5-го тура VBET Лиги.

На первом этапе лучших игроков и тренеров называли журналисты таких изданий, как: Football.ua, Sport.ua, Terrikon, FanDay, ua.tribuna.com, Динамо Киев от Шурика, журнал «Футбол», а также YouTube-шоу «ТаТоТаке» и KDK. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram и Facebook) голосовали болельщики.

По итогам голосования победили вингер «Полесье» Александр Назаренко и тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев.

Напомним, что «Полесье» в прошлом туре разгромило «Александрию» со счетом 3:0.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Александр Назаренко Юрий Калитвинцев
Источник УПЛ
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