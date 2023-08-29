Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенни МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 13:39 |
369
0

Бенни МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»

Игрок «Полесья» сравнил французский чемпионат и Украинскую Премьер-лигу

29 августа 2023, 13:39 |
369
0
Бенни МАКУАНА: «Разница в классе игроков УПЛ и Лиги 1 совершенно незаметна»
ФК Полесье. Бени Макуана

Вингер «Полесья» Бени Макуана в интервью изданию SportArena рассказал об уровне УПЛ и разнице с французской Лигой 1.

– Пожалуй, не открою тайну, если скажу, что Лига 1 среди топ-5 лиг Европы. Я уже успел отыграть 4 матча (уже 5 – прим.) в УПЛ. И поверьте мне, по интенсивности и тактическому мастерству игроков разница в классе совершенно незаметна.

Лига 1 собирает все сливки общества, но поверьте, когда-нибудь и в «Полесье» также появятся свои звезды.

– Что можешь сказать об уровне УПЛ?

– Это сильный чемпионат, команды участвуют в еврокубках. Зачем далеко ходить – последние наши матчи, когда пропустили голы на последних минутах… Когда ты не выкладываешься на максимум, то за тебя это никто не сделает.

По теме:
Источник: Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ
ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Теннис | 29 августа 2023, 01:35 1
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»

Греческая теннисистка заявила, что во время матча против Масаровой почувствовала запах марихуаны

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Футбол | 28 августа 2023, 23:59 10
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе

Горняки в пяти турах набрали 11 очков из 15 возможных

Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Волейбол | 28.08.2023, 23:40
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Футбол | 29.08.2023, 12:40
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Футбол | 29.08.2023, 08:00
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 7
Бокс
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 5
Футбол
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 14
Футбол
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
28.08.2023, 00:20
Волейбол
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
Усик финишировал Дюбуа, хотя команда Даниэля уверена, что победил британец
27.08.2023, 12:31 28
Бокс
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
27.08.2023, 22:47 25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем