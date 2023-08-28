Кубок Украины, женщины. Днепр-1 и Ворскла победили с двузначным счетом
Состоялись матчи 1/8 финала женского Кубка Украины
25-28 августа состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2023/24 среди женщин.
«Днепр-1» в гостях разгромил житомирское «Полесье» со счетом 16:0, а полтавская «Ворскла» разгромила столичный «Атекс» со счетом 30:0
Кубок Украины-2023 среди женских команд. 1/8 финала
25-28.08.2023
«Мариуполь» (Мариуполь) – «Ладомир» (Владимир) – 0:5 (0:3)
Голы: Стец (7), Гирин (16, 29, 69, 75).
«Систерс» (Одесса) – «Колос» (Ковалевка) – 0:2 (0:0)
Голы: Когут (58), Воронина (76).
«Шахтер» (Донецк) – «ЭМС-Подолье» (Винница) – 9:0 (5:0)
Голы: Викалюк (6, 35, 64), Молодюк (19, 30), Головач (27), Семенюк (60), Янева (71), Заборовец (81, с пенальти).
«Пантеры» (Умань) – «Динамо» (Киев) – 0:3 (0:1)
Голы: Кукса (36), Чайка (50), Портной (54).
«Полесье» (Житомир) – «Днепр-1» (Днепр) – 0:16 (0:7)
Голы: Крючкова (7), Новосельская (12, 17, 70), Левицкая (15), Тараканова (20), Кунина (22, 51, 75), Немец (30, 49), Аилинский (57), Балашко (59) , 63, 77), Гайдай (79).
«Атекс» (Киев) – «Ворскла» (Полтава) – 0:30 (0:17)
Голы: Козлова (4, 14, 19, 21, 38), Калинина (8, 10, 16, 19, 42), Давыденко (13), Андрухов (25, 34, 37, 63, 64, 68, 76, 89) ), Осипян (41, 43, 45, 60, 62, 75, 88), Котик (74, 85), Кульмагамбетова (77).
«Жилстрой-1» (Харьков) – «Верес» (Ровно) – 1:0 (1:0)
Гол: Апанащенко (19).
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