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  4. Эксигрок Шахтера подтвердил трансфер своего партнера в Ман Юнайтед
Англия
28 августа 2023, 18:35 |
786
0

Эксигрок Шахтера подтвердил трансфер своего партнера в Ман Юнайтед

Фред пожелал Алтаю Байындыру успехов в «МЮ»

28 августа 2023, 18:35 |
786
0
Эксигрок Шахтера подтвердил трансфер своего партнера в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алтай Байындыр

Эксполузащитник «Шахтера» (2013-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2018-2023), а ныне игрок «Фенербахче» Фред подтвердил трансфер вратаря Алтая Байындыра в «МЮ».

«Я пожелал Алтаю удачи, когда он покинул команду. Он уезжает в большую команду. Алтай будет очень счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Похоже, что трансфер турка в «МЮ» состоится очень скоро. Как сообщалось ранее, его стоимость составит 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь отыграл 40 матчей, в которых пропустил 45 голов, но 14 встреч он провел на ноль. Алтай был капитаном команды и в конце сезона 2022/23 поднял свой первый трофей в профессиональной карьере – Кубок Турции.

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Фред Алтай Байындыр Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник Фабрицио Романо
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