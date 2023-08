Эксигрок Шахтера подтвердил трансфер своего партнера в Ман Юнайтед

Эксполузащитник «Шахтера» (2013-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2018-2023), а ныне игрок «Фенербахче» Фред подтвердил трансфер вратаря Алтая Байындыра в «МЮ».

«Я пожелал Алтаю удачи, когда он покинул команду. Он уезжает в большую команду. Алтай будет очень счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Похоже, что трансфер турка в «МЮ» состоится очень скоро. Как сообщалось ранее, его стоимость составит 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь отыграл 40 матчей, в которых пропустил 45 голов, но 14 встреч он провел на ноль. Алтай был капитаном команды и в конце сезона 2022/23 поднял свой первый трофей в профессиональной карьере – Кубок Турции.

