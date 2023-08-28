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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 02:31 | Обновлено 28 августа 2023, 03:03
35
0

Назначены судьи на ответный матч Днепра-1 в Лиге конференций

Матч пройдет 31 августа

28 августа 2023, 02:31 | Обновлено 28 августа 2023, 03:03
35
0
Назначены судьи на ответный матч Днепра-1 в Лиге конференций

В УЕФА назначили венгерскую бригаду судей на матч Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.

39-летним Балаж Берке будет главным, ему будут помогать Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.

31 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет ответная игра, первый матч завершился вничью 1:1.

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Источник Sport.ua
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