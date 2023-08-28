Назначены судьи на ответный матч Днепра-1 в Лиге конференций

В УЕФА назначили венгерскую бригаду судей на матч Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.

39-летним Балаж Берке будет главным, ему будут помогать Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.

31 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет ответная игра, первый матч завершился вничью 1:1.