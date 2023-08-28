Украина. Премьер лига28 августа 2023, 02:31 | Обновлено 28 августа 2023, 03:03
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Назначены судьи на ответный матч Днепра-1 в Лиге конференций
Матч пройдет 31 августа
28 августа 2023, 02:31 | Обновлено 28 августа 2023, 03:03
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В УЕФА назначили венгерскую бригаду судей на матч Лиги конференций между «Днепром-1» и словацким «Спартаком» из Трнавы.
39-летним Балаж Берке будет главным, ему будут помогать Балаж Бузаш и Балаж Серт. Четвертый арбитр – Бенце Чонка.
31 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет ответная игра, первый матч завершился вничью 1:1.
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