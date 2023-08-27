Снова красная: Шахтер получает третье удаление за 5 туров УПЛ
Гочолеишвили получил красную, а у «горняков» явные проблемы с дисциплиной
В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Колос» – «Шахтер» на 38-й минуте встречи защитник «горняков» Гиорги Гочолеишвили получил прямую красную карточку за грубый фол против Андрея Богданова. 33-летнего капитана ковалевского клуба пришлось снимать с игры.
Это удаление уже третье для игроков «Шахтера» в этом сезоне УПЛ. Ранее дважды красную получал полузащитник Артем Бондаренко.
Несмотря на игру в меньшинстве, на 45+2-й минуте «горняки» удвоили свое преимущество – голом отличился Алексей Кащук.
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