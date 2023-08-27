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  4. Снова красная: Шахтер получает третье удаление за 5 туров УПЛ
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 16:04 | Обновлено 27 августа 2023, 16:24
1416
4

Снова красная: Шахтер получает третье удаление за 5 туров УПЛ

Гочолеишвили получил красную, а у «горняков» явные проблемы с дисциплиной

27 августа 2023, 16:04 | Обновлено 27 августа 2023, 16:24
1416
4
Снова красная: Шахтер получает третье удаление за 5 туров УПЛ
ФК Шахтер. Гиорги Гочолеишвили

В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Колос» – «Шахтер» на 38-й минуте встречи защитник «горняков» Гиорги Гочолеишвили получил прямую красную карточку за грубый фол против Андрея Богданова. 33-летнего капитана ковалевского клуба пришлось снимать с игры.

Это удаление уже третье для игроков «Шахтера» в этом сезоне УПЛ. Ранее дважды красную получал полузащитник Артем Бондаренко.

Несмотря на игру в меньшинстве, на 45+2-й минуте «горняки» удвоили свое преимущество – голом отличился Алексей Кащук.

ВИДЕО в Telegram: Удаление у Шахтера

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Гиорги Гочолеишвили Шахтер Донецк Колос - Шахтер удаление с поля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Химка Слобідська
ага  ага   в минулій  грі видалили отго бондаренка та чигру ...тому чотрири видалення...
-і  за що динамівця Попова на декілька ігор наказують(про Ваната то уже і зовсі страх потєряли)- а того півня бондаренка ніззззззззя навіть на дві...
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0
Summertime
Это не дисциплина, а отсутствие мастерства при игре в защите.   В ЛЧ им покажут генрихову мать. (
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0
FootFun1
Боже, спорт юа навіть тут не може правдиву інформацію надати. Це четверте вилучення у Шахтаря, окрім двух червоних Бондаренко, ще червону отримав Чигринський
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0
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