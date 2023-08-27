Испания27 августа 2023, 13:25 |
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Одни из худших: известны оценки Цыганкова и Довбика за игру с Севилью
Статистическому порталу WhoScored не понравилась игра украинцев
27 августа 2023, 13:25 |
1361
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Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам «Севильи» и «Жироны» за вчерашний очный матч, который завершился со счетом 1:2.
Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Жироны» Алеша Гарсию. Он забил гол и получил оценку 7.6.
А вот украинцам в составе испанского клуба не повезло: Цыганков получил рейтинг 6.6 (третий худший среди игроков «Жироны», вышедших в стартовом составе), а Артем Довбик с оценкой 5.8 вообще едва не стал самым плохим игроком обеих команд – спас вратарь «Севильи» Дмитрий с оценкой 5.7.
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