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  4. Брага подписала чемпиона Европы-2016
Португалия
25 августа 2023, 21:18 |
122
0

Брага подписала чемпиона Европы-2016

Жоау Моутинью вернулся в Португалию

25 августа 2023, 21:18 |
122
0
Брага подписала чемпиона Европы-2016
ФК Брага. Жоау Моутинью

Португальская «Брага» подписала полузащитника-ветерана Жоау Моутинью на свободном трансфере.

Контракт между 36-летним Моутинью и «Брагой» рассчитан на один сезон, за который ветеран заработает 400 тысяч евро. В «Браге» Моутинью будет играть под номером 28.

Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии после десяти сезонов во французском «Монако» и английском «Вулверхэмптоне». Также полузащитник сыграл без малого 150 матчей за сборную Португалии, в составе которой выиграл Евро-2016.

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Жоау Моутинью Брага трансферы свободный агент чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Брага
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