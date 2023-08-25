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Металлист
25.08.2023 17:00 – FT 0 : 3
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
25 августа 2023, 20:55 | Обновлено 25 августа 2023, 21:28
542
2

Карпаты с тремя безответными голами разгромили Металлист

Команда Маркевича нанесла болезненное поражение харьковчанам

25 августа 2023, 20:55 | Обновлено 25 августа 2023, 21:28
542
2
Карпаты с тремя безответными голами разгромили Металлист
ФК «Карпаты».

В 5-м туре Первой лиги львовские «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.

Львовяне забили уже в самом начале игры, на второй минуте отличился Амвросий Чачуа, еще до перерыва «зелено-белые» повели 2:0 благодаря голу Егора Демченко, а точку в матче поставил Артур Рябов в конце игры.

В Зоне А Первой лиги «Карпаты» после пяти туров лидируют с 13 очками в активе, а «Металлист» занимает седьмое место с 4 очками.

Первая лига. 4-й тур

«Металлист» – «Карпаты» – 0:3
Голы: Чачуа (2), Демченко (28), Рябов 85.

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Карпаты Львов Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Batya
Потрібно вигравати групу та лігу.
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