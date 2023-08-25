Карпаты с тремя безответными голами разгромили Металлист
Команда Маркевича нанесла болезненное поражение харьковчанам
В 5-м туре Первой лиги львовские «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.
Львовяне забили уже в самом начале игры, на второй минуте отличился Амвросий Чачуа, еще до перерыва «зелено-белые» повели 2:0 благодаря голу Егора Демченко, а точку в матче поставил Артур Рябов в конце игры.
В Зоне А Первой лиги «Карпаты» после пяти туров лидируют с 13 очками в активе, а «Металлист» занимает седьмое место с 4 очками.
Первая лига. 4-й тур
«Металлист» – «Карпаты» – 0:3
Голы: Чачуа (2), Демченко (28), Рябов 85.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец сменил клуб в Серии А
Теперь украинские волейболистки продолжат выступление на чемпионате Европы в 1/8 финала