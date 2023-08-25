Другие новости25 августа 2023, 14:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа
Важные события во всех видах спорта
25 августа 2023, 14:12 |
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В пятницу, 25 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Металлист – Карпаты
22:00 Челси – Лутон Таун
22:30 Сельта – Реал Мадрид
ТЕННИС
19:30 Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе
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