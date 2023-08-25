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25 августа 2023, 14:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа

Важные события во всех видах спорта

25 августа 2023, 14:12 |
75
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Металлист – Карпаты

Favbet 18.50 – 6.50 – 1.12

22:00 Челси – Лутон Таун

Favbet 1.30 – 6.25 – 11.80

22:30 Сельта – Реал Мадрид

Favbet 4.86 – 4.04 – 1.78

ТЕННИС

19:30 Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе

Favbet 1.51 – 2.50

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Источник Sport.ua
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