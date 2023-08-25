Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс и Олимпиакос – на высоте, победа Таловерова
24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации второго еврокубка
24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы, второго по престижности еврокубка.
Ниже приведены их результаты. Ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа.
Луганская Заря потерпела гостевое поражение от Славии из Праги, пропустив два гола в последние 10 минут (0:2).
Уверенные победы над соперниками одержали Аякс из Нидерландов и Олимпиакос из Греции.
Украинец Максим Таловеров вышел на замену на 70-й минуте за ЛАСК, и его команда победила боснийский Зрински (2:1).
Голкипер Максим Коваль, капитан Шерифа из Тирасполя, провел на поле весь матч против фарерской команды КИ Клаксвик (1:1).
Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги Европы, а проигравшие – в Лиге конференций.
Лига Европы. Квалификация Q4
Первые матчи, 25 августа
- Славия Прага (Чехия) – Заря (Украина) – 2:0
- Хеккен (Швеция) – Абердин (Шотландия) – 2:2
- Динамо Загреб (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия) – 3:1
- Лудогорец (Болгария) – Аякс (Нидерланды) – 1:4
- Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) – 0:2
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Лугано (Швейцария) – 2:0
- Слован Братислава (Словакия) – Арис (Кипр) – 2:1
- КИ Клаксвик (Фареры) – Шериф (Молдова) – 1:1
- ЛАСК (Австрия) – Зриньски (Босния) – 2:1
- Олимпиакос Пирей (Греция) – Чукарички (Сербия) – 3:1
Пары Q4 Лиги Европы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций
Теперь украинские волейболистки продолжат выступление на чемпионате Европы в 1/8 финала