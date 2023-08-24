Лига конференций24 августа 2023, 20:17 | Обновлено 24 августа 2023, 20:21
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Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций
24 августа 2023, 20:17 | Обновлено 24 августа 2023, 20:21
698
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В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.
Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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