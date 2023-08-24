Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
24 августа 2023, 20:17 | Обновлено 24 августа 2023, 20:21
698
0

Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций

24 августа 2023, 20:17 | Обновлено 24 августа 2023, 20:21
698
0
Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.

Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Бешикташа. Абубакар реализовал пенальти
ВИДЕО. Игра рукой. Судья отменил гол в ворота Зари после просмотра VAR
Славия Прага – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Футбол | 24 августа 2023, 15:43 9
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста

Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Футбол | 24 августа 2023, 19:14 0
Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Стали известны составы команд на матч Славия - Заря

Главные тренеры команд определили игроков, которые начнут встречу

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 24.08.2023, 06:15
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Футбол | 24.08.2023, 07:00
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Проклятие Рэмзи снова в деле. Аарон забил супергол – погиб главарь Вагнера
Футбол | 24.08.2023, 14:37
Проклятие Рэмзи снова в деле. Аарон забил супергол – погиб главарь Вагнера
Проклятие Рэмзи снова в деле. Аарон забил супергол – погиб главарь Вагнера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
Байндл обыграла первую сеяную на старте турнира в Чикаго
22.08.2023, 20:15 1
Теннис
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
23.08.2023, 13:53 15
Футбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем