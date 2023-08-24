В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо принимает Бешикташ.

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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.

Динамо – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)