В четверг, 24-го августа, состоится поединок первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся пражская «Славия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Праге (Чехия), на поле стадиона «Эден Арена», начало в 20:00.

Один из представителей Украины на международной арене в этом сезоне уже споткнулся на этом чешском препятствии. «Днепр-1» не смог устроить для нас исключительно «сине-желтое» противостояние в битве за место на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, поэтому теперь луганская «Заря» будет стараться отомстить за соотечественников. «Славия» тем временем за прошлые выходные успела с минимальным счетом обыграть «Остраву», тогда как команда Ненада Лалатовича все так же испытывает проблемы на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.