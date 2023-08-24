Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Славия – Заря. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
24 августа 2023, 00:31 |
59
0

Славия – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

24 августа 2023, 00:31 |
59
0
Славия – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В четверг, 24-го августа, состоится поединок первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся пражская «Славия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Праге (Чехия), на поле стадиона «Эден Арена», начало в 20:00.

Один из представителей Украины на международной арене в этом сезоне уже споткнулся на этом чешском препятствии. «Днепр-1» не смог устроить для нас исключительно «сине-желтое» противостояние в битве за место на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, поэтому теперь луганская «Заря» будет стараться отомстить за соотечественников. «Славия» тем временем за прошлые выходные успела с минимальным счетом обыграть «Остраву», тогда как команда Ненада Лалатовича все так же испытывает проблемы на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку
Vbet
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
БАТАГОВ: «Очень круто в это трудное время играть при полных трибунах»
Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее»
Славия Прага – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Футбол | 23 августа 2023, 21:11 3
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?

Карим Бензема конфликтует с главным тренером «Аль-Иттихада»

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Футбол | 23 августа 2023, 20:34 7
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку

Отставка произошла после поражения в матче 1/16 финала Кубка Украины

Рваная рана в центре защиты Динамо
Футбол | 23.08.2023, 11:37
Рваная рана в центре защиты Динамо
Рваная рана в центре защиты Динамо
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Футбол | 23.08.2023, 13:53
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Футбол | 23.08.2023, 14:35
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валерий КОНДРАТЬЕВ: «Мы разберемся в причинах отсутствия игроков сборной»
Валерий КОНДРАТЬЕВ: «Мы разберемся в причинах отсутствия игроков сборной»
22.08.2023, 04:00
Баскетбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком
23.08.2023, 21:34 53
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем