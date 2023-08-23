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Лига конференций
Спартак Трнава
23.08.2023 19:30 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Лига Европы
23 августа 2023, 21:34 | Обновлено 23 августа 2023, 21:55
4425
62

Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком

Днепровская команда почти весь поединок провела в меньшинстве

23 августа 2023, 21:34 | Обновлено 23 августа 2023, 21:55
4425
62
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком
СК «Дніпро-1»

«Днепр-1» 23 августа сыграл в матч плей-офф квалификации Лиги конференций против «Спартака» (Трнава, Словакия). Встреча состоялась на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

Система еврокубков построена таким образом, что по турнирной лестнице можно двигаться и в положительном направлении, однако оно одновременно будет считаться отрицательным по статусу. Именно такой путь сейчас преодолевает действующий обладатель «серебряных» медалей украинской Премьер-лиги днепровский «Днепр-1», пытаясь не уменьшить количество наших международных представителей на международной арене.

Команда под руководством Александра Кучера начинала с квалификации Лиги чемпионов УЕФА, однако не смогла бороться против греческого «Панатинаикоса». Так же, как и довольно легко убрали СК со своего собственного пути футболисты пражской «Славии», разбив наши мечты о фактически уникальном поединке украинских команд в плей-офф отборочного раунда Лиги Европы. И вот, уже в рамках третьего по счету соревнования, днепрян ожидал поединок против «Спартака» из Трнавы, но уже с и.о. главного тренера Валерием Городовым во главе.

И сразу же смена главы команды привела к неожиданным кадровым решениям. На первую игру «Днепр-1» вышел без номинального нападающего, тогда как атаку возглавил Алексей Гуцуляк. Было очевидно, что такая модель будет предусматривать постоянное движение на футбольном поле, но уже на девятой минуте для этого появилось еще больше пространства между линий гостей из-за нелепого удаления Эдуарда Сарапия за действие против нападающего Марко Джуричина, которое ранее нарекали «фолом последней надежды».

Очевидно, что соперники знали слабые стороны обороны «Днепра-1», однако чтобы настолько быстро они получили за счет этого чрезвычайно большое преимущество – это уже перебор. Вроде бы дальше игра должна была получить прогнозируемый сценарий, а мы – очередной повод загрустить от выступлений СК в еврокубках. Но что-то в этой истории сразу пошло не так.

«Спартак» не только не смог поднять обороты в атаке до должного уровня, но и вообще лишь в единичных случаях доходил до штрафной Кинарейкина. При таких условиях находиться на линии у вратаря особых проблем не возникало, а среди моментов соперников мы могли выделить лишь удар нападающего Джуричина в касание из центральной зоны в завершение первого тайма.

Затем началась вторая половина игры и Михал Гашпарик выстрелил сразу тройной заменой. Было заметно, что это был нервный шаг, но определенную пользу команде он все же принес, хотя на 56 минуте голевой рикошет от ноги Горбунова произошел по итогам удара именно от проворного Офори с правого фланга штрафной, который сильно измотал нашу защиту еще до перерыва.

При подобных обстоятельствах на таком мяче игра может и завершиться. Но нет – в этом случае «Днепр-1» сходил в одиночную атаку на 64 минуте и на левом фланге штрафной Гуцуляк просто дождался, пока защитник Коши со второй попытки сфолит против него. С пенальти Пихаленок на опыте положил удар низом в левый угол, что позволило днепрянам восстановить равновесие на табло.

Никто не будет спорить с тем, что все время, оставшееся до финального свистка, преимущество было исключительно за нашими словацкими оппонентами. Но они им так и не воспользовались! Даже тогда, когда Когут в просто бессмысленном прыжке в ноги соперника на левом фланге получил второе предупреждение на 88 минуте. Хотя, конечно, надо благодарить судьбу, что на последних секундах Даниэл таки промахнулся почти с границы вратарской.

Ответный матч между днепровским «Днепром-1» и словацким «Спартаком» Трнава состоится уже через неделю – 31 августа.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч.

«Спартак» Трнава – «Днепр-1» – 1:1

Офори (55) - Пихаленок (67, пенальти).

Даниэль (13), Буката (45+7), Офори (53) Осени (59) - Сваток (45+7), Рубчинский (45+8), Когут (74), Кинарейкин (90+9).

Сарапий (9), Когут (89, второе предупреждение).

«Спартак»: Такач, Коша, Штетина, Микович (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Желькович (Баинович, 82), Буката (Осени, 46), Офори, Даниэль, Джуричин (Ристовски, 46) .

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Горін, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59), Леднев (Филиппов, 72), Гуцуляк.

Арбитр: Юджин Джайя (Албания).

Стадион Антона Малатинского (Трнава).

СПАРТАК ТРНАВА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 62
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turist86
Враховуючи зміну тренера, два вилучення і фактор гри на виїзді (з купою вболівальників), рахунок нормальний.
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+15
Viktor Shuper
чудовий результат як на те, що майже весь матч грали у меншості. є всі шанси пройти в группу
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+15
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bonv
Побажаємо Дніпру пройти цього суперника!
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+11
Viktor Shuper
до речі, 2 вилучення не було, гравець Дніпра зіграв у м'яч
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+8
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PUMA
Вообще как то очень предвзято судят наши клубы в Еврокубках.Очень много спорных моментов было за все матчи в этом сезоне 
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+7
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Fitness.sports
Поздравляю Днепр, хороший результат для гостевой игры.
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+7
Болела
Молодці! Витерпіли і навіть більше. Друга жовта Когута ліва.
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+6
Віктор Коробка
Молодці! Трохи прибрати нерви - і все буде гарно. Погано, що відповідь також майже гостьова, але Спартак - прохідна команда для Дніпра. Гарний подарунок на свято.
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+6
😸
Вітаю Дніпро1 і всіх вболівальників 
Арбітр гавно, коли футболіст Спартака б'є по обличчю, то це жовта, а коли наш притримав за футболку - пряма червона. Останнє вилучення взагалі помилка арбітра, навіть ВАР не захотів передивлятись
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+6
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PUMA
А вы заметили как кроты повылазили.Матча они не смотрели но всё бля знают.
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+5
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Петя Рудик
Таку команду треба проходити, весь матч в більшості і не змогли виграти.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Болела
Бл₴ть. Не тошніть зрадойоби. В нас взагалі ніякого футболу не мало б бути. Другий рік війни. Такі умови зараз в країні. Все на виїзді. Підсилитися кимось толковим не можемо, сюди ніхто не поїде рівня ЛЄ, ЛЧ. Маєм те що маєм наразі.
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+3
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Віктор Коробка
Ще цікаво - нахрена судді ВАР? Удар ногою по потилиці - це хіба жовта? Гра в м'яч - нахрен передивлятися, одразу червону! 
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0
14sergey1953
Цікаво дізнатись прізвища коментаторів, особливо того, який говорив що красної карточки на Сватку не було, що другу жовту Когут отримав справедливо, хоча він зіграв в м'яч. Як таких людей можна допускати в ефір. Це я дуже стримано і ввічливо говорю.
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0
Fant24
Если у людей нет войны и живут спокойной жизнью и наши команлы постоянно играют на выезде и потеряли кучуигроков то ничья здесь выглядит как победа 
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0
Artur Doyle
Шанси є звичайно бо дві команди + - одного рівня (аутсайдерів УПЛ сезону 12/13).
Будем надіятись та вірити що восени гратимемо 4 клубами.(1 ЛЧ  3 ЛК). Бо в Зорі шансів проти "чеських комуністів" не багато
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0
gvch ua
могли б і 3-ю червону картку заробити - це останнє попередження коломойському... ) нєхєр вбивать чергову команду "Дніпро"...
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-6
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odiniznashih
Все очень печально. 
И дело не в том, что в меньшинстве играли -  игры нет
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-7
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Первый Среди Равных
А після вильоту ще нижче якась ліга для Дніпра буде? 
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-10
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kadaad
Случайно сыграли в ничью. С таким уровнем игры шансов на проход нет.
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-18
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