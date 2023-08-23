Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком

«Днепр-1» 23 августа сыграл в матч плей-офф квалификации Лиги конференций против «Спартака» (Трнава, Словакия). Встреча состоялась на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

Система еврокубков построена таким образом, что по турнирной лестнице можно двигаться и в положительном направлении, однако оно одновременно будет считаться отрицательным по статусу. Именно такой путь сейчас преодолевает действующий обладатель «серебряных» медалей украинской Премьер-лиги днепровский «Днепр-1», пытаясь не уменьшить количество наших международных представителей на международной арене.

Команда под руководством Александра Кучера начинала с квалификации Лиги чемпионов УЕФА, однако не смогла бороться против греческого «Панатинаикоса». Так же, как и довольно легко убрали СК со своего собственного пути футболисты пражской «Славии», разбив наши мечты о фактически уникальном поединке украинских команд в плей-офф отборочного раунда Лиги Европы. И вот, уже в рамках третьего по счету соревнования, днепрян ожидал поединок против «Спартака» из Трнавы, но уже с и.о. главного тренера Валерием Городовым во главе.

И сразу же смена главы команды привела к неожиданным кадровым решениям. На первую игру «Днепр-1» вышел без номинального нападающего, тогда как атаку возглавил Алексей Гуцуляк. Было очевидно, что такая модель будет предусматривать постоянное движение на футбольном поле, но уже на девятой минуте для этого появилось еще больше пространства между линий гостей из-за нелепого удаления Эдуарда Сарапия за действие против нападающего Марко Джуричина, которое ранее нарекали «фолом последней надежды».

Очевидно, что соперники знали слабые стороны обороны «Днепра-1», однако чтобы настолько быстро они получили за счет этого чрезвычайно большое преимущество – это уже перебор. Вроде бы дальше игра должна была получить прогнозируемый сценарий, а мы – очередной повод загрустить от выступлений СК в еврокубках. Но что-то в этой истории сразу пошло не так.

«Спартак» не только не смог поднять обороты в атаке до должного уровня, но и вообще лишь в единичных случаях доходил до штрафной Кинарейкина. При таких условиях находиться на линии у вратаря особых проблем не возникало, а среди моментов соперников мы могли выделить лишь удар нападающего Джуричина в касание из центральной зоны в завершение первого тайма.

Затем началась вторая половина игры и Михал Гашпарик выстрелил сразу тройной заменой. Было заметно, что это был нервный шаг, но определенную пользу команде он все же принес, хотя на 56 минуте голевой рикошет от ноги Горбунова произошел по итогам удара именно от проворного Офори с правого фланга штрафной, который сильно измотал нашу защиту еще до перерыва.

При подобных обстоятельствах на таком мяче игра может и завершиться. Но нет – в этом случае «Днепр-1» сходил в одиночную атаку на 64 минуте и на левом фланге штрафной Гуцуляк просто дождался, пока защитник Коши со второй попытки сфолит против него. С пенальти Пихаленок на опыте положил удар низом в левый угол, что позволило днепрянам восстановить равновесие на табло.

Никто не будет спорить с тем, что все время, оставшееся до финального свистка, преимущество было исключительно за нашими словацкими оппонентами. Но они им так и не воспользовались! Даже тогда, когда Когут в просто бессмысленном прыжке в ноги соперника на левом фланге получил второе предупреждение на 88 минуте. Хотя, конечно, надо благодарить судьбу, что на последних секундах Даниэл таки промахнулся почти с границы вратарской.

Ответный матч между днепровским «Днепром-1» и словацким «Спартаком» Трнава состоится уже через неделю – 31 августа.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч.

«Спартак» Трнава – «Днепр-1» – 1:1

Офори (55) - Пихаленок (67, пенальти).

Даниэль (13), Буката (45+7), Офори (53) Осени (59) - Сваток (45+7), Рубчинский (45+8), Когут (74), Кинарейкин (90+9).

Сарапий (9), Когут (89, второе предупреждение).

«Спартак»: Такач, Коша, Штетина, Микович (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Желькович (Баинович, 82), Буката (Осени, 46), Офори, Даниэль, Джуричин (Ристовски, 46) .

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Горін, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59), Леднев (Филиппов, 72), Гуцуляк.

Арбитр: Юджин Джайя (Албания).

Стадион Антона Малатинского (Трнава).

СПАРТАК ТРНАВА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА