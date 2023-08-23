Лига конференций23 августа 2023, 20:12 | Обновлено 23 августа 2023, 20:19
237
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Спартак Трнава – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го раунда квалификации Лиги конференций
23 августа 2023, 20:12 | Обновлено 23 августа 2023, 20:19
237
0
В среду, 23 августа, «Днепр-1» в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде играет против словацкого «Спартака» из Трнавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» вывел на игру Валерий Городов, поскольку недавно был уволен Александр Кучер.
Спартак Трнава – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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