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Кубок Украины
23 августа 2023, 16:33 | Обновлено 23 августа 2023, 16:53
536
0

Полесье уверенно обыграло Агробизнес

У житомирян не возникло проблем

23 августа 2023, 16:33 | Обновлено 23 августа 2023, 16:53
536
0
Полесье уверенно обыграло Агробизнес
ФК Полесье

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Полесье».

В конце первого тайма счет во встрече открыл нападающий «Полесья» Денис Янаков. В конце второго тайма преимущество житомирян удвоил Филипп Будковский по передаче Эмиля Мустафаева. К голу привела ошибка вратаря «Агробизнеса» Андрея Поповича.

Кубок Украины. 1/16 финала
Агробизнес – Полесье – 0:2
Голы: Янаков, 38, Будковский, 81

«Полесье» вышло в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

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Источник Sport.ua
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