Полесье уверенно обыграло Агробизнес

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Полесье».

В конце первого тайма счет во встрече открыл нападающий «Полесья» Денис Янаков. В конце второго тайма преимущество житомирян удвоил Филипп Будковский по передаче Эмиля Мустафаева. К голу привела ошибка вратаря «Агробизнеса» Андрея Поповича.

Кубок Украины. 1/16 финала

Агробизнес – Полесье – 0:2

Голы: Янаков, 38, Будковский, 81

«Полесье» вышло в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.