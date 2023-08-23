Полесье уверенно обыграло Агробизнес
У житомирян не возникло проблем
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Агробизнес» – «Полесье».
В конце первого тайма счет во встрече открыл нападающий «Полесья» Денис Янаков. В конце второго тайма преимущество житомирян удвоил Филипп Будковский по передаче Эмиля Мустафаева. К голу привела ошибка вратаря «Агробизнеса» Андрея Поповича.
Кубок Украины. 1/16 финала
Агробизнес – Полесье – 0:2
Голы: Янаков, 38, Будковский, 81
«Полесье» вышло в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
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