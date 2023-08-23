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Кубок Украины
23 августа 2023, 15:37 |
53
0

Михаил РУДАВСКИЙ: «Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорту»

Защитник «Металлиста 1925» дал комментарий о подготовке команды к игре Кубка Украины

23 августа 2023, 15:37 |
53
0
Михаил РУДАВСКИЙ: «Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорту»
ФК Металлист 1925. Михаил Рудавский

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Рудавский рассказал о подготовке команды к матчу на Кубок Украины против «Горняка-Спорт»:

– В прошлом году матчей на Кубок не было. Наверное, команда уже и подзабыла, как это играть дважды в неделю матчи. Как проходила подготовка к матчу против «Горняка-Спорт»?

– Мы провели три тренировки. Одна была очень насыщенная и две подготовительных. Я думаю, что мы хорошо подготовились к «Горняку-Спорт». Будет тяжелая игра, но должны выигрывать ее.

– Нет ли у команды каких-то шапкозакидательских настроений перед матчем против представитель Первой лиги?

– Нет, мы все знаем, что в Кубке может произойти все, что угодно. Поэтому мы уважаем соперника и готовимся.

– На матч не едет часть футболистов, которые играли в матче против «Миная». Является ли эта игра возможностью заявить о себе другим футболистам?

– Я считаю, что каждая игра и каждая тренировка – это возможность проявить себя и играть в основном составе. Поэтому – да. Это будет еще одна возможность.

Игра «Горняк-Спорт» – «Металлист 1925» начнется в 16:00.

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Михаил Рудавский Металлист 1925 Горняк-Спорт Кубок Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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