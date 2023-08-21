МЮ хочет подписать хабека и вратаря до закрытия трансферного окна
Манкунианцы желают усилить проблемные позиции до закрытия трансферного рынка
«МЮ» желает подписать еще двух игроков до конца трансферного окна.
По информации ESPN, до конца лета английский клуб хочет подписать полузащитника и вратаря. Однако для этого клубу необходимо продать нескольких игроков.
Сообщается, что в настоящий момент «Юнайтед» работает над уходом нескольких игроков – в частности, клуб могут покинуть резервный защитник Эрик Байи, не тренирующийся с основным составом, и вратарь Дин Хендерсон, которым интересуется «Кристал Пэлэс» и «Ноттингем Форест». Также главный тренер команды Эрик тен Хаг не рассчитывает на полузащитника Донни ван де Бека и левого защитника Брэндона Уильямса.
Отмечается, что «красные дьяволы» предпочитают полноценные трансферы, а не аренды. При этом все вырученные от трансферов деньги будут направлены на усиление состава.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей
Роман Яремчук вышел на замену и отличиться голом не сумел