Италия21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 21 августа 2023, 23:36
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Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса
Главному тренеру туринского клуба покорилось солидное достижение
21 августа 2023, 23:35 | Обновлено 21 августа 2023, 23:36
64
0
Главный тренер «Ювентуса» 56-летний итальянец Массимилиано Аллегри занимает второе место по числу побед во главе «Ювентуса».
Вчера «бьянконери» разгромили «Удинезе» (3:0) в стартовом туре Чемпионата Италии. Это была 250-я победа Аллегри на посту главного тренера туринцев. На это уроженцу Ливорно потребовалось 380 матчей.
Лидирует в этом списке Джованни Трапаттони с 319 победами за 596 матчей.
Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и вернулся в клуб в 2021 году.
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