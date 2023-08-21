Денежная мотивация: известно, почему игроки Оболони дают бой нашим грандам

Игроки киевской «Оболони» получают большие премиальные за победы над командами первой четверки прошлого сезона Украинской Премьер-лиги («Шахтер», «Днепр-1», «Заря» Луганск, «Динамо» Киев), сообщает журналист Владимир Зверов.

Речь идет о двойной сумме премиальных за победу, которая выходит больше, чем средняя месячная зарплата в клубе.

Напомним, вчера, 20 августа, «Оболонь» обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1. До этого они дали достойный бой киевскому «Динамо», но все же проиграли 2:4. Следующая игра с топ-соперником – 16 сентября, тогда «Оболонь» встретится с «Шахтером».