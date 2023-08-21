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  4. Денежная мотивация: известно, почему игроки Оболони дают бой нашим грандам
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 13:51 |
1166
3

Денежная мотивация: известно, почему игроки Оболони дают бой нашим грандам

Владимир Зверев поделился интересной информацией

21 августа 2023, 13:51 |
1166
3
Денежная мотивация: известно, почему игроки Оболони дают бой нашим грандам
СК Днепр-1

Игроки киевской «Оболони» получают большие премиальные за победы над командами первой четверки прошлого сезона Украинской Премьер-лиги («Шахтер», «Днепр-1», «Заря» Луганск, «Динамо» Киев), сообщает журналист Владимир Зверов.

Речь идет о двойной сумме премиальных за победу, которая выходит больше, чем средняя месячная зарплата в клубе.

Напомним, вчера, 20 августа, «Оболонь» обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1. До этого они дали достойный бой киевскому «Динамо», но все же проиграли 2:4. Следующая игра с топ-соперником – 16 сентября, тогда «Оболонь» встретится с «Шахтером».

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Оболонь Киев Днепр-1 - Оболонь премиальные Владимир Зверов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 3
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Simar_ua
Як на мене то це супер, дворові команди здатні переграти наших топів якщо їм дають преміальні. А наші топи ні на шо не здатні і саме головне шо їм воно і не потрібно, зарплата капає (гребуть лопатами) а робити нічого не потрібно
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sheva
Може давайте скинемось та підкинемо гравцям ДК грошенят?! Ну щоб турків, точно, взї...бали.  Раз наших футболістів вони стимулюють більше чим гідність.
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