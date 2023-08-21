21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция