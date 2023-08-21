21.08.2023 22:00 - : -
Англия21 августа 2023, 09:40 |
48
0
Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура АПЛ в 22:00
21 августа 2023, 09:40 |
48
0
21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2023, 07:40 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 21 августа 2023, 06:20 1
«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко
Футбол | 20.08.2023, 23:15
Бокс | 20.08.2023, 12:30
Теннис | 21.08.2023, 03:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.08.2023, 08:55 1
20.08.2023, 20:07 6
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
19.08.2023, 20:41 23
20.08.2023, 18:58 108
19.08.2023, 19:45 3
19.08.2023, 11:40 12