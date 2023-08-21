Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.08.2023 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 августа 2023, 09:40 |
48
0

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура АПЛ в 22:00

21 августа 2023, 09:40 |
48
0
Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Селлхерст Парк» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас Арсенал Лондон Кристал Пэлас - Арсенал смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
Футбол | 21 августа 2023, 07:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

Важные события во всех видах спорта

Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Футбол | 21 августа 2023, 06:20 1
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?

«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко

Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Футбол | 20.08.2023, 23:15
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20.08.2023, 12:30
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Теннис | 21.08.2023, 03:37
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
20.08.2023, 20:07 6
Футбол
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
19.08.2023, 22:40
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 108
Футбол
Украина уверенно победила Венгрию во втором матче чемпионата Европы
Украина уверенно победила Венгрию во втором матче чемпионата Европы
19.08.2023, 19:45 3
Волейбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем