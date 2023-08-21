Стали известны оценки Цыганкова и Жироны за матч против Хетафе
«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Хетафе» со счетом 3:0.
У каталонского клуба голы забили Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль).
В победе хозяев поля поучаствовали двое украинцев. Хавбек Виктор Цыганков провел на поле весь матч, а форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 71-й минуте.
Цыганков получил от SofaScore оценку 7.3, игра Довбика оценена в 6.7
«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей и пока что входит в топ-3.
Ла Лига. 2-й тур, 20 августа
Жирона – Хетафе – 3:0
Гол: Эррера, 12, Стуани, 55, 65
Оценки за матч от SofaScore
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