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Испания
21 августа 2023, 05:00 | Обновлено 21 августа 2023, 05:54
3232
0

Стали известны оценки Цыганкова и Жироны за матч против Хетафе

«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей

21 августа 2023, 05:00 | Обновлено 21 августа 2023, 05:54
3232
0
Стали известны оценки Цыганкова и Жироны за матч против Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Хетафе» со счетом 3:0.

У каталонского клуба голы забили Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль).

В победе хозяев поля поучаствовали двое украинцев. Хавбек Виктор Цыганков провел на поле весь матч, а форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 71-й минуте.

Цыганков получил от SofaScore оценку 7.3, игра Довбика оценена в 6.7

«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей и пока что входит в топ-3.

Ла Лига. 2-й тур, 20 августа

Жирона – Хетафе – 3:0

Гол: Эррера, 12, Стуани, 55, 65

Оценки за матч от SofaScore

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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Кристиан Стуани видео голов и обзор Янхель Эррера SofaScore
Источник Sport.ua
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