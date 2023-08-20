Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Украинский полузащитник получил новую порцию критики от фанатов «Челси»
В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).
Украинский хавбек синих Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.
После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов «Челси», которые недовольны действиями вингера.
Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.
❗️ СМОТРИТЕ ВИДЕО. Два диких ляпа от Мудрика
Мудрик получил от Whoscored за игру невысокую оценку 6.3.
АПЛ. 2-й тур, 20 августа
Вест Хэм – Челси – 3:1
Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28
Оценки за матч от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне
Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм