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  4. Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Англия
20 августа 2023, 22:59 | Обновлено 20 августа 2023, 23:24
1382
1

Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом

Украинский полузащитник получил новую порцию критики от фанатов «Челси»

20 августа 2023, 22:59 | Обновлено 20 августа 2023, 23:24
1382
1
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.

После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов «Челси», которые недовольны действиями вингера.

Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.

❗️ СМОТРИТЕ ВИДЕО. Два диких ляпа от Мудрика

Мудрик получил от Whoscored за игру невысокую оценку 6.3.

АПЛ. 2-й тур, 20 августа

Вест Хэм – Челси – 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28

Оценки за матч от WhoScored

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси WhoScored
Источник Sport.ua
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avk2307
Спорт юа  должен был написать, что лучший из вышедших на замену
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