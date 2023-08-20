Испания20 августа 2023, 11:41 | Обновлено 20 августа 2023, 12:30
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Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Ла Лиги
20 августа 2023, 11:41 | Обновлено 20 августа 2023, 12:30
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20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
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Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона - ХетафеСмотреть трансляцию
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