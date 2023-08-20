20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе».

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Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция