Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
20 августа 2023, 11:41 | Обновлено 20 августа 2023, 12:30
263
0

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Ла Лиги

20 августа 2023, 11:41 | Обновлено 20 августа 2023, 12:30
263
0
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Хетафе
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
WhoScored: Лунин – в числе лучших игроков Реала в матче против Альмерии
Жирона Хетафе смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа
Футбол | 19 августа 2023, 14:24 28
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Дженоа

Украинец возвращается в Серию А

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 19 августа 2023, 15:56 4
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Футбол | 20.08.2023, 10:40
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
Футбол | 19.08.2023, 23:59
Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20.08.2023, 04:47
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
18.08.2023, 14:33 3
Футбол
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20 1
Теннис
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 18
Футбол
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
18.08.2023, 18:13 12
Футбол
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
19.08.2023, 16:27 5
Другие виды
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 14
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем