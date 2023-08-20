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Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.08.2023 18:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2023, 11:25 |
24
0

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 20 августа в 18:30 по Киеву

20 августа 2023, 11:25 |
24
0
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Вест Хэм» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вест Хэм Челси Вест Хэм - Челси смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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