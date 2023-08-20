Англия20 августа 2023, 11:25 |
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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 20 августа в 18:30 по Киеву
20 августа 2023, 11:25 |
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20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Вест Хэм» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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