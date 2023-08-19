19.08.2023 22:30 - : -
Португалия19 августа 2023, 20:23 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
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Бенфика – Эштрела Амадора. Трубин – дебютант. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 августа в 22:30 матч 2-го тура чемпионата Португалии
19 августа 2023, 20:23 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
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19 августа в 22:30 проходит матч 2-го тура чемпионата Португалии, в котором встречаются «Бенфика» и «Эштрела Амадора».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
У орлов шанс имеет украинский голкипер-новичок клуба Анатолий Трубин.
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Бенфика – Эштрела Амадора. Трубин – дебютант. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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