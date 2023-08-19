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Чемпионат Португалии
Бенфика
19.08.2023 22:30 - : -
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
19 августа 2023, 20:23 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
600
0

Бенфика – Эштрела Амадора. Трубин – дебютант. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 19 августа в 22:30 матч 2-го тура чемпионата Португалии

19 августа 2023, 20:23 | Обновлено 19 августа 2023, 20:29
600
0
Бенфика – Эштрела Амадора. Трубин – дебютант. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

19 августа в 22:30 проходит матч 2-го тура чемпионата Португалии, в котором встречаются «Бенфика» и «Эштрела Амадора».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У орлов шанс имеет украинский голкипер-новичок клуба Анатолий Трубин.

Бенфика – Эштрела Амадора. Трубин – дебютант. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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