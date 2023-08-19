Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Главные новости за 18 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 августа.
ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию
В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0
ОФИЦИАЛЬНО. Перед игрой с Украиной. Спаллетти – новый тренер сборной Италии
Специалист вступит в должность с 1 сентября
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации
Женская сборная Украины проиграла Сербии на старте чемпионата Европы
Подопечные Ивана Петкова уступили титулованным соперницам в трех партиях
Мужская сборная Украины в контрольном матче уступила Эстонии
Подопечные Угиса Крастиньша проиграли в Таллинне хозяевам площадки в 5 партиях
Били много, но по ногам. Заря и Александрия сыграли вничью
Матч прошел в упорной борьбе, голов команды не забили
Непобедимы в очных. Полесье в меньшинстве удержало победу над ЛНЗ
В команде Юрия Калитвинцева произошло третье удаление в 4 стартовых матчах в УПЛ
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен
Вероятно, эта же участь постигнет и встречу «Заря» – «Динамо»
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Наставник «Динамо» не хочет покупать игроков ради количества
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
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