Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 августа.

ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию

В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0

ОФИЦИАЛЬНО. Перед игрой с Украиной. Спаллетти – новый тренер сборной Италии

Специалист вступит в должность с 1 сентября

Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии

Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации

Женская сборная Украины проиграла Сербии на старте чемпионата Европы

Подопечные Ивана Петкова уступили титулованным соперницам в трех партиях

Мужская сборная Украины в контрольном матче уступила Эстонии

Подопечные Угиса Крастиньша проиграли в Таллинне хозяевам площадки в 5 партиях

Били много, но по ногам. Заря и Александрия сыграли вничью

Матч прошел в упорной борьбе, голов команды не забили

Непобедимы в очных. Полесье в меньшинстве удержало победу над ЛНЗ

В команде Юрия Калитвинцева произошло третье удаление в 4 стартовых матчах в УПЛ

И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение

В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола

ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен

Вероятно, эта же участь постигнет и встречу «Заря» – «Динамо»

Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы

Наставник «Динамо» не хочет покупать игроков ради количества

Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»

Эксперт - про еврокубковую кампанию киевлян

БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»

Президент ФБУ прокомментировал выступление команды в Стамбуле

Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15

Конкуренты вплотную приблизился к Украине в борьбе за 15-е место