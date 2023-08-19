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Другие новости
19 августа 2023, 09:15 | Обновлено 19 августа 2023, 09:42
311
0

Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе

Главные новости за 18 августа на Sport.ua

19 августа 2023, 09:15 | Обновлено 19 августа 2023, 09:42
311
0
Дебют Кейна, Манчини – в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 августа.

ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию
В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0

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Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
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Мужская сборная Украины в контрольном матче уступила Эстонии
Подопечные Угиса Крастиньша проиграли в Таллинне хозяевам площадки в 5 партиях

Били много, но по ногам. Заря и Александрия сыграли вничью
Матч прошел в упорной борьбе, голов команды не забили

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ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен
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главные новости
Источник Sport.ua
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