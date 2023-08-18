Победный гол забил Морено. Вильярреал в гостях победил Мальорку

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура испанской Примеры между «Мальоркой» и «Вильярреалом». Матч проходил на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания.

Первый тайм запомнился зрителям лишь одним ударом в створ ворот и тремя жёлтыми карточками на две команды. Во второй половине встречи гости забили первый и единственный мяч. Автором гола стал форвард «Вильярреала» Херард Морено.

После двух сыгранных туров «Вильярреал» имеет в своём активе три очка, а «Мальорка» набрала только очко.

Ла Лига. 2-й тур, 18 августа

Мальорка – Вильярреал – 0:1

Голы: 0:1 – Херард Морено, 62.