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Чемпионат Испании
Мальорка
18.08.2023 20:30 – FT 0 : 1
Вильярреал
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Испания
18 августа 2023, 23:27 | Обновлено 18 августа 2023, 23:39
54
0

Победный гол забил Морено. Вильярреал в гостях победил Мальорку

«Мальорка» уступила «Вильярреалу» 0:1 в стартовом матче 2-го тура Ла Лиги

18 августа 2023, 23:27 | Обновлено 18 августа 2023, 23:39
54
0
Победный гол забил Морено. Вильярреал в гостях победил Мальорку
villarrealusa. Мальорка – Вильярреал

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура испанской Примеры между «Мальоркой» и «Вильярреалом». Матч проходил на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания.

Первый тайм запомнился зрителям лишь одним ударом в створ ворот и тремя жёлтыми карточками на две команды. Во второй половине встречи гости забили первый и единственный мяч. Автором гола стал форвард «Вильярреала» Херард Морено.

После двух сыгранных туров «Вильярреал» имеет в своём активе три очка, а «Мальорка» набрала только очко.

Ла Лига. 2-й тур, 18 августа

Мальорка – Вильярреал – 0:1
Голы: 0:1 – Херард Морено, 62.

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чемпионат Испании по футболу Мальорка Вильярреал Ла Лига Херард Морено
Источник Sport.ua
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