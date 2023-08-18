Победный гол забил Морено. Вильярреал в гостях победил Мальорку
«Мальорка» уступила «Вильярреалу» 0:1 в стартовом матче 2-го тура Ла Лиги
Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура испанской Примеры между «Мальоркой» и «Вильярреалом». Матч проходил на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания.
Первый тайм запомнился зрителям лишь одним ударом в створ ворот и тремя жёлтыми карточками на две команды. Во второй половине встречи гости забили первый и единственный мяч. Автором гола стал форвард «Вильярреала» Херард Морено.
После двух сыгранных туров «Вильярреал» имеет в своём активе три очка, а «Мальорка» набрала только очко.
Ла Лига. 2-й тур, 18 августа
Мальорка – Вильярреал – 0:1
Голы: 0:1 – Херард Морено, 62.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации
Коуч «Динамо» дал пресс-конференцию после матча отбора ЛК против «Ариса»