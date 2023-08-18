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Италия
18 августа 2023, 18:05 | Обновлено 18 августа 2023, 18:10
157
0

Сборная Италии получит нового тренера

Лучано Спаллетти очень близок к назначению на должность

18 августа 2023, 18:05 | Обновлено 18 августа 2023, 18:10
157
0
Сборная Италии получит нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Скира

64-летний экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в шаге от назначения на должность главного тренера национальной сборной Италии по футболу, сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны уже согласовали ключевые условия контракта: зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет действовать до 2026 года.

В прошлом сезоне Лучано тренировал «Наполи». Специалист привел неаполитанский клуб к золотым медалям Серии А впервые за 33 года, но клуб все равно простился с тренером.

Интересно, что президент «Наполи» Де Лаурентис говорил, что Спаллетти обратился к нему с просьбой о годовом отпуске. С момента этого обращения прошло 3 месяца.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу назначение тренера Николо Скира
Источник Николо Скира
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