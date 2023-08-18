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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о шокирующем трансфере
Англия
18 августа 2023, 14:51 |
1193
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о шокирующем трансфере

Клуб подписал Ватару Эндо из «Штутгарта»

18 августа 2023, 14:51 |
1193
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о шокирующем трансфере
ФК Ливерпуль. Ватару Эндо

30-летний японец Ватару Эндо официально переходит в английский «Ливерпуль».

Возрастной опорный полузащитник обошелся клубу в 18 миллионов евро, с ним был подписан четырехлетний контракт.

«Ливерпуль» все лето охотился на Ромео Лавию и Мойсеса Кайседо, но обоих игроков перехватил «Челси». Тогда мерсисайдцы переключили на капитана Штутгарта.

В прошлом сезоне Ватару провел 40 матчей за свой клуб, забив 6 голов и отдав 5 ассистам. Он умеет играть как на позиции опорника, так и позиции центрального полузащитника.

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Ватару Эндо Ливерпуль Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник ФК Ливерпуль
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Комментарии 2
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Kain_X_Rain
Для людини яка знаеться на Бундеслізі,нічого шокуючого тут не має,він один з кращих,на позиціЇ в Німечині
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BAD⚽BOY
Цікавий вибір
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