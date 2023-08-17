Лига Европы17 августа 2023, 21:34 | Обновлено 17 августа 2023, 21:48
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Днепр-1 – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы
17 августа 2023, 21:34 | Обновлено 17 августа 2023, 21:48
1024
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В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играл с пражской «Славией».
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Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании раздался в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».
Днепр-1 – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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