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Лига Европы
17 августа 2023, 21:34 | Обновлено 17 августа 2023, 21:48
1024
0

Днепр-1 – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

17 августа 2023, 21:34 | Обновлено 17 августа 2023, 21:48
1024
0
Днепр-1 – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)
СК Днепр-1

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играл с пражской «Славией».

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Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании раздался в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

Днепр-1 – Славия Прага. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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