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Лига конференций
17 августа 2023, 20:50 | Обновлено 17 августа 2023, 20:56
177
0

ВИДЕО. Арис вышел вперед. Динамо пропустило первым в Бухаресте в игре ЛК

Киевляне принимают греческий клуб в матче Лиге конференций в Румынии

17 августа 2023, 20:50 | Обновлено 17 августа 2023, 20:56
177
0
ВИДЕО. Арис вышел вперед. Динамо пропустило первым в Бухаресте в игре ЛК
FH

17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.

Во второй игре Арис вышел вперед. Динамо пропустило первым в Бухаресте в игре ЛК.

ГОЛ! 0:1. Лорен Морон, 39 мин.

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Источник Sport.ua
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