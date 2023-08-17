ВИДЕО. Арис вышел вперед. Динамо пропустило первым в Бухаресте в игре ЛК
Киевляне принимают греческий клуб в матче Лиге конференций в Румынии
17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».
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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.
Во второй игре Арис вышел вперед. Динамо пропустило первым в Бухаресте в игре ЛК.
ГОЛ! 0:1. Лорен Морон, 39 мин.
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