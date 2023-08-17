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Лига конференций
17 августа 2023, 20:19 | Обновлено 17 августа 2023, 20:36
486
0

Динамо – Арис Салоники. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

17 августа 2023, 20:19 | Обновлено 17 августа 2023, 20:36
486
0
Динамо – Арис Салоники. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.

Динамо – Арис Салоники. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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