Суперкубок УЕФА16 августа 2023, 22:25 | Обновлено 16 августа 2023, 22:53
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Манчестер Сити – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 22:25 | Обновлено 16 августа 2023, 22:53
942
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Вечером 16 августа проходит поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Севилья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Сити – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Юссеф Эн-Несири, 25 мин.
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