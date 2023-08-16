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Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 22:25 | Обновлено 16 августа 2023, 22:53
942
0

Манчестер Сити – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА

16 августа 2023, 22:25 | Обновлено 16 августа 2023, 22:53
942
0
Манчестер Сити – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа проходит поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Юссеф Эн-Несири, 25 мин.

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Севилья Суперкубок УЕФА Манчестер Сити видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири Манчестер Сити - Севилья
Источник Sport.ua
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