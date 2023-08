Дзаньоло пройдет медосмотр в Астон Вилле

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к трансферу в «Астон Виллу», сообщает Фабрицио Романо.

24-летний итальянец сегодня прибыл в Бирмингем для прохождения медосмотра.

В «Галатасарай» Дзаньоло пришел в феврале 2023 года и сыграл за турецкий клуб 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

«Астон Вилла» также в четверг попробует подписать левого защитника «Севильи» Маркоса Акунью.

