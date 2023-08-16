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Англия
16 августа 2023, 21:29 | Обновлено 16 августа 2023, 21:36
161
0

Дзаньоло пройдет медосмотр в Астон Вилле

Полузащитник «Галатасарая» прибыл в Англию для прохождения медосмотра

16 августа 2023, 21:29 | Обновлено 16 августа 2023, 21:36
161
0
Дзаньоло пройдет медосмотр в Астон Вилле
Twitter(Neox Spor). Николо Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к трансферу в «Астон Виллу», сообщает Фабрицио Романо.

24-летний итальянец сегодня прибыл в Бирмингем для прохождения медосмотра.

В «Галатасарай» Дзаньоло пришел в феврале 2023 года и сыграл за турецкий клуб 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

«Астон Вилла» также в четверг попробует подписать левого защитника «Севильи» Маркоса Акунью.

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Николо Дзаньоло Астон Вилла Галатасарай трансферы АПЛ Фабрицио Романо трансферы медосмотр
Источник Фабрицио Романо
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