Дзаньоло пройдет медосмотр в Астон Вилле
Полузащитник «Галатасарая» прибыл в Англию для прохождения медосмотра
Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к трансферу в «Астон Виллу», сообщает Фабрицио Романо.
24-летний итальянец сегодня прибыл в Бирмингем для прохождения медосмотра.
В «Галатасарай» Дзаньоло пришел в феврале 2023 года и сыграл за турецкий клуб 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
«Астон Вилла» также в четверг попробует подписать левого защитника «Севильи» Маркоса Акунью.
Nicoló Zaniolo, in Birmingham today as expected; set to undergo medical tests as new Aston Villa player 🟣🔵 #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
Villa will try to complete Marcos Acuna deal on Thursday as next signing.
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