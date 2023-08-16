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Германия
16 августа 2023, 12:57 | Обновлено 16 августа 2023, 13:08
1216
0

Появилось одно условие на пути Баварии к топ-подписанию голкипера

Мюнхенцы выбирают вратаря

16 августа 2023, 12:57 | Обновлено 16 августа 2023, 13:08
1216
0
Появилось одно условие на пути Баварии к топ-подписанию голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Испанец Давид де Хеа, который имеет статус свободного агента, согласен на переход в мюнхенскую «Баварию». Та обратила свой взор на бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» после того, как из «Челси» в мадридский «Реал» ушел Кепа Аррисабалага.

Сообщается, что конкурентом де Хеа является вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега. «Бавария» пытается договориться с ним, но пока процесс идет не очень гладко.

В сезоне-2022/2023 Давид де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 58 матчей. Его контракт с «красными дьяволами» истек в конце июня этого года. Стороны решили соглашение не продлевать.

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Штефан Ортега Давид Де Хеа Бавария трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Twitter
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