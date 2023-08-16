Луческу интересуется экс-полузащитником Шахтера

Греческий ПАОК начал переговоры по трансферу 23-летнего полузащитника «Лацио» Маркоса Антонио, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Переговоры развиваются, в течение следующих часов сделка может быть завершена.

Маркос Антонио перебрался в «Лацио» из «Шахтера» летом 2022 года. Тогда римляне заплатили за него 7.5 миллиона евро. За это время бразилец успел сыграть 22 матча за клуб. В основном это были выходы на замену, ведь в старте экс-игрок «Шахтера» оказывался всего 9 раз. При этом свой единственный гол за клуб он забил после выхода на замену в игре со «Специей».

Интересный факт: греческую команду тренирует Разван Луческу – сын главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу.