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  4. Луческу интересуется экс-полузащитником Шахтера
Италия
16 августа 2023, 12:57 | Обновлено 16 августа 2023, 13:16
2602
0

Луческу интересуется экс-полузащитником Шахтера

Маркос Антонио может перейти в ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу

16 августа 2023, 12:57 | Обновлено 16 августа 2023, 13:16
2602
0
Луческу интересуется экс-полузащитником Шахтера
Transfermarkt. Маркос Антонио

Греческий ПАОК начал переговоры по трансферу 23-летнего полузащитника «Лацио» Маркоса Антонио, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Переговоры развиваются, в течение следующих часов сделка может быть завершена.

Маркос Антонио перебрался в «Лацио» из «Шахтера» летом 2022 года. Тогда римляне заплатили за него 7.5 миллиона евро. За это время бразилец успел сыграть 22 матча за клуб. В основном это были выходы на замену, ведь в старте экс-игрок «Шахтера» оказывался всего 9 раз. При этом свой единственный гол за клуб он забил после выхода на замену в игре со «Специей».

Интересный факт: греческую команду тренирует Разван Луческу – сын главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу.

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Маркос Антонио Лацио ПАОК трансферы трансферы Серии A Разван Луческу Джанлука Ди Марцио Шахтер Донецк Мирча Луческу
Источник Джанлука Ди Марцио
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