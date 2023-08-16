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Кубок Украины
Скала 1911
16.08.2023 16:00 - : -
Нива Тернополь
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Кубок Украины
16 августа 2023, 06:23 | Обновлено 16 августа 2023, 06:39
12
0

Скала Стрый – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа в 16:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

16 августа 2023, 06:23 | Обновлено 16 августа 2023, 06:39
12
0
Скала Стрый – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Т

16 августа проходит последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляцию матча на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

3-й предварительный раунд, 16 августа

  • 16:00 Скала Стрый – Нива Тернополь

Скала Стрый – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу Скала Стрый Нива Тернополь смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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