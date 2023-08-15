Бразилия15 августа 2023, 19:49 |
845
8
Динамо Киев может купить футболиста Гремио за €10 млн
Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину
15 августа 2023, 19:49 |
845
8
«Динамо Киев» ведет переговоры по трансферу 23-летнего полузащитника «Гремио» Бителло, сообщает bolavip. Источник отмечает, что бразильский клуб хочет заработать на продаже своего игрока 10 миллионов евро, и, похоже, «Динамо» готово дать такую сумму.
Сам игрок не сильно хочет переезжать из Бразилии в Украину, но если «Гремио» примет предложение киевлян, у Бителло не будет много вариантов.
Бразильский полузащитник в 2023 году провел 39 матчей за свою команду, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами.
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Суркис за последние лет 5 наверное столько не тратил за все окна вместе взятые