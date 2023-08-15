Динамо Киев может купить футболиста Гремио за €10 млн

«Динамо Киев» ведет переговоры по трансферу 23-летнего полузащитника «Гремио» Бителло, сообщает bolavip. Источник отмечает, что бразильский клуб хочет заработать на продаже своего игрока 10 миллионов евро, и, похоже, «Динамо» готово дать такую ​​сумму.

Сам игрок не сильно хочет переезжать из Бразилии в Украину, но если «Гремио» примет предложение киевлян, у Бителло не будет много вариантов.

Бразильский полузащитник в 2023 году провел 39 матчей за свою команду, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами.