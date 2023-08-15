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  4. Динамо Киев может купить футболиста Гремио за €10 млн
Бразилия
15 августа 2023, 19:49 |
845
8

Динамо Киев может купить футболиста Гремио за €10 млн

Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

15 августа 2023, 19:49 |
845
8
Динамо Киев может купить футболиста Гремио за €10 млн
Gremio. Бителло

«Динамо Киев» ведет переговоры по трансферу 23-летнего полузащитника «Гремио» Бителло, сообщает bolavip. Источник отмечает, что бразильский клуб хочет заработать на продаже своего игрока 10 миллионов евро, и, похоже, «Динамо» готово дать такую ​​сумму.

Сам игрок не сильно хочет переезжать из Бразилии в Украину, но если «Гремио» примет предложение киевлян, у Бителло не будет много вариантов.

Бразильский полузащитник в 2023 году провел 39 матчей за свою команду, в которых отличился 8 голами и 4 ассистами.

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Динамо Киев Гремио Бразил трансферы трансферы УПЛ Бителло
Источник Bolavip Brasil
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Перепутали только какое Динамо 
Суркис за последние лет 5 наверное столько не тратил за все окна вместе взятые 
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+4
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Владимир одесский
Ха ха ха 10 лямів, та Суркіса пердак порветься за такі бабки. Тим паче нахуя його купувати, якщо він не хоче їхати в Україну. Буде ходити по полю як динамівські зірки та ще й  нити щоб його відпустили в оренду!
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0
LisovijNickolai Фамилия
Суркис хочет тратить 1-3 млн евро на игроков, продавать по 15-30 и получать деньги с еврокубков... Какие 10 млн
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0
nicksaf
Sean Paul, скажи це ШД.
Ответить
0
Sean Paul
Ці гроші на армію треба. Нонсенс купувати гравців під час страшної війни
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0
zhyr
Гроші на вітер. Через пів року буде нити і проситись в аренду, Де всі легіонери підписані останнім часом?
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-2
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