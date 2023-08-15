Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Челси пристроил молодого таланта
Англия
15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 18:29
151
0

ФОТО. Челси пристроил молодого таланта

«Пенсионеры» отправили в «Лестер» Чезаре Казадеи

15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 18:29
151
0
ФОТО. Челси пристроил молодого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи

Клуб «Лестер» арендовал полузащитника «Челси» и сборной Италии U-20 Чезаре Казадеи.

Сообщается, что лучший бомбардир и лучший игрок молодежного ЧМ-2023 проведет в Чемпионшипе в составе «лис» весь предстоящий сезон.

Напомним, во второй части предыдущего сезона Казадеи также играл в Чемпионшипе, будучи в аренде в «Рединге».

По теме:
Капитан Сассуоло пойдет на повышение?
Надоело ждать: Вест Хэм отказался от трансфера Гарри Магуайра
Стала известна причина задержки регистрации легионера-новичка Александрии
Чезаре Казадеи Челси Лестер трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Лестер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Волейбол | 14 августа 2023, 17:25 3
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин

На первом этапе украинские волейболистки выступят в группе А

ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Футбол | 15 августа 2023, 16:34 8
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Футбол | 15.08.2023, 11:07
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Футбол | 14.08.2023, 19:02
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Теннис | 15.08.2023, 05:42
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54
Бокс
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 32
Футбол
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
Один из самых успешных гольфистов за карьеру сделал ставки на сумму $1 млрд
14.08.2023, 09:22
Другие виды
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
13.08.2023, 22:46 5
Футбол
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 64
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 12
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем