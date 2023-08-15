ФОТО. Челси пристроил молодого таланта

Клуб «Лестер» арендовал полузащитника «Челси» и сборной Италии U-20 Чезаре Казадеи.

Сообщается, что лучший бомбардир и лучший игрок молодежного ЧМ-2023 проведет в Чемпионшипе в составе «лис» весь предстоящий сезон.

Напомним, во второй части предыдущего сезона Казадеи также играл в Чемпионшипе, будучи в аренде в «Рединге».