Англия15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 18:29
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ФОТО. Челси пристроил молодого таланта
«Пенсионеры» отправили в «Лестер» Чезаре Казадеи
15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 18:29
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Клуб «Лестер» арендовал полузащитника «Челси» и сборной Италии U-20 Чезаре Казадеи.
Сообщается, что лучший бомбардир и лучший игрок молодежного ЧМ-2023 проведет в Чемпионшипе в составе «лис» весь предстоящий сезон.
Напомним, во второй части предыдущего сезона Казадеи также играл в Чемпионшипе, будучи в аренде в «Рединге».
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