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Чемпионат Украины
15 августа 2023, 17:08 | Обновлено 15 августа 2023, 18:14
1134
1

Резерв получил практику. Шахтер и Александрия провели дополнительный спарри

В этот раз «горняки» не победили

15 августа 2023, 17:08 | Обновлено 15 августа 2023, 18:14
1134
1
Резерв получил практику. Шахтер и Александрия провели дополнительный спарри
УПЛ. Шахтер – Александрия

Клубы решили дать игровую практику резервистам.

Во вторник, 15 августа, на следующий день после очного поединка УПЛ, «Шахтер» и «Александрия» встретились на поле спорткомплекса «Святошин» и провели тренировочную игру в формате 2 тайма по 30 минут. Патрик ван Леувен и Руслан Ротань задействовали в спарринге футболистов, не участвовавших во вчерашнем официальном матче или выходивших на замену и проведших на поле не так много времени.

В стартовом составе «горняков» вышли голкипер Денис Твардовский, защитники Педриньо, Ярослав Ракицкий, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, полузащитники Артем Бондаренко, Денил Кастилло, Антон Глущенко, Невертон, Алексей Кащук и Хусрав Тоиров. В начале встречи неплохой момент имел Невертон: бразилец вышел один на один, но пробил мимо ворот. Не удалось с первой попытки отличиться Хусраву, который хорошо поборолся в штрафной площади, однако не сумел с острого угла попасть в створ. Впрочем, на 23-й минуте именно Тоиров открыл счет: получил пас перед штрафной, обыграл защитника и нанес точный удар – 1:0. Но на 29-й минуте александрийцы отыгрались – отличился воспитанник Академии «горняков» Владислав Погорилый.

Во втором тайме в воротах «Шахтера» действовал Тимур Пузанков, а в центре защиты Козика сменил Даниил Удод. «Оранжево-черные» выглядели активнее и имели несколько возможностей, чтобы выйти вперед. Кащук готов был замыкать прострел Бондаренко, однако защитник на миг опередил вингера «горняков» на линии вратарской. В конце спарринга мог забивать Невертон, который с центра поля выбежал один на один с голкипером, но угодил в перекладину. 1:1 – ничья в тренировочной игре «Шахтера» и «Александрии».

Напомним, что следующий матч чемпионата Украины подопечные Патрика ван Леувена проведут 20 августа на выезде с «Кривбассом».

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Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия товарищеские матчи Патрик ван Леувен Руслан Ротань Хусрав Тоиров Владислав Погорелый
Источник ФК Шахтер Донецк
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