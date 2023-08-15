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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал «второго Бекхэма»
Англия
15 августа 2023, 15:18 |
336
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал «второго Бекхэма»

Джеймс Уорд-Прауз подписал контракт с «молотобойцами»

15 августа 2023, 15:18 |
336
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал «второго Бекхэма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Уорд-Прауз

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании 28-летнего капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауза.

Сумма трансфера составляет 30 миллионов фунтов стерлингов, контракт подписан на 4 года.

Английский полузащитник отыграл 410 матчей за «святых», став настоящей легендой клуба. Он забил 55 голов и отдал 54 ассиста. Также выступлениями за «Саутгемптон» Джеймс заслужил вызов в сборную Англии, в составе которой за последние 6 лет отыграл 11 матчей и даже дважды забил.

Надо напомнить, что Уорд-Праузу осталось забить всего 1 гол со штрафного в АПЛ, чтобы сравниться по этому показателю с легендарным Дэвидом Бекхэмом, которому принадлежит рекорд высшего английского дивизиона – 18 голов со штрафных.

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Джеймс Уорд-Прауз Дэвид Бекхэм Вест Хэм Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Вест Хэм
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