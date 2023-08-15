Германия15 августа 2023, 00:07 |
6
0
ОФИЦИАЛЬНО: Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн
20-летний защитник перешёл в немецкую команду
15 августа 2023, 00:07 |
6
0
Французский защитник Кастелло Лукеба перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг» из французского «Лиона».
20-летний Кастелло подписал контракт с «быками» до конца сезона 2027/28 и попрощался с Олимпиком. Лукеба перешёл в «Лейпциг» за 30 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов. Также, французы получат 20% от предстоящей перепродажи.
До этого Кастелло играл за Лион (38 матчей, 2 гола в прошлом сезоне).
Читайте также:Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
Wieder mal ein guter Freitag ✅ 😊#Lukeba #WirSindLeipzig 🔴⚪️ pic.twitter.com/ZTJM0f4u9Q— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 11, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2023, 22:28 0
И это реальная травма
Футбол | 14 августа 2023, 11:03 1
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Футбол | 14.08.2023, 08:30
Футбол | 14.08.2023, 07:15
Футбол | 14.08.2023, 16:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2023, 02:23
14.08.2023, 14:08 2
14.08.2023, 12:18 28
13.08.2023, 09:26 3
13.08.2023, 07:00 19
13.08.2023, 19:43 7
14.08.2023, 17:25 3
Другие виды