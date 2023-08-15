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  4. ОФИЦИАЛЬНО: Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн
Германия
15 августа 2023, 00:07 |
6
0

ОФИЦИАЛЬНО: Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн

20-летний защитник перешёл в немецкую команду

15 августа 2023, 00:07 |
6
0
ОФИЦИАЛЬНО: Кастелло Лукеба перешел из Лиона в РБ Лейпциг за €30 млн
Twitter. Кастелло Лукеба

Французский защитник Кастелло Лукеба перешел в немецкий клуб «РБ Лейпциг» из французского «Лиона».

20-летний Кастелло подписал контракт с «быками» до конца сезона 2027/28 и попрощался с Олимпиком. Лукеба перешёл в «Лейпциг» за 30 миллионов евро + 4 млн в качестве бонусов. Также, французы получат 20% от предстоящей перепродажи.

До этого Кастелло играл за Лион (38 матчей, 2 гола в прошлом сезоне).

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Кастелло Лукеба Лион РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Sport.ua
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