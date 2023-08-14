Шахтер Донецк

Сегодня, 14 августа, проходил матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» противостоял «Александрии». В составе донецкой команды присутствовал Дмитрий Чигринский, не игравший в УПЛ с 2016 года.

Но не Дмитрий стал главным действующим лицом матча. Защитник «горняков» Гочолеишвили в первом тайме исполнил две практически идентичные подачи с правого фланга, их результативно замкнули форварды команды – Сикан и Траоре.

Во втором тайме «Александрия» попыталась отыграться, но смогла забить только один гол – отличился Скорко.

К вашему вниманию видеообзор матча.