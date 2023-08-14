Шахтер Донецк

Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
Также игра запомнилась возвращением Дмитрия Чигринского.
Сегодня, 14 августа, проходил матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» противостоял «Александрии». В составе донецкой команды присутствовал Дмитрий Чигринский, не игравший в УПЛ с 2016 года.
Но не Дмитрий стал главным действующим лицом матча. Защитник «горняков» Гочолеишвили в первом тайме исполнил две практически идентичные подачи с правого фланга, их результативно замкнули форварды команды – Сикан и Траоре.
Во втором тайме «Александрия» попыталась отыграться, но смогла забить только один гол – отличился Скорко.
К вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Суркис хочет получить 20 миллионов евро
С 12 по 14 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
Що ж буде в ЛЧ з ШД? А буде 7-1 як в Роттердамі.
-- да, а шо?
-- сьогодні грали Шахтар з Олександрією?
-- да, а шо?
-- який рахунок?
-- кому ?
в заголовку Шахтар - Олександрія - 1:2
виправили на 2:2...
ну це вже вообще вже !!!