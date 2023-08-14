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  4. Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
14.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 20:05 | Обновлено 14 августа 2023, 20:12
1227
10

Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча

Также игра запомнилась возвращением Дмитрия Чигринского.

14 августа 2023, 20:05 | Обновлено 14 августа 2023, 20:12
1227
10
Шахтер – Александрия – 2:1. Два ассиста Гочолеишвили. Видеообзор матча
УПЛ

Сегодня, 14 августа, проходил матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» противостоял «Александрии». В составе донецкой команды присутствовал Дмитрий Чигринский, не игравший в УПЛ с 2016 года.

Но не Дмитрий стал главным действующим лицом матча. Защитник «горняков» Гочолеишвили в первом тайме исполнил две практически идентичные подачи с правого фланга, их результативно замкнули форварды команды – Сикан и Траоре.

Во втором тайме «Александрия» попыталась отыграться, но смогла забить только один гол – отличился Скорко.

К вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Скорко (Александрия).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Galex
Але ж ще був 1 опссіст,  коли  гості на мітлі  зробили  2:1.
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-1
nicksaf
Другий тайм Олександрія мала забивати більше ніж один.
Що ж буде в ЛЧ з ШД? А буде 7-1 як в Роттердамі.
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-2
Burevestnik
--  альо це спорт .юа ?
--  да, а шо?
-- сьогодні грали Шахтар з Олександрією? 
-- да, а шо? 
-- який рахунок? 
--  кому ?
Ответить
-2
Maks
Счёт даже нормально написать не могут 
Ответить
-2
Burevestnik
ох вже ці спорт-юашники !
в заголовку Шахтар - Олександрія - 1:2         
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
йо-майо !!!
 виправили  на 2:2...
ну це вже вообще вже !!!  
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-3
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