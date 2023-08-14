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Англия
14 августа 2023, 13:44 | Обновлено 14 августа 2023, 13:45
1196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо начал переговоры с Чемберленом

Об этом клуб сообщил на своем сайте

14 августа 2023, 13:44 | Обновлено 14 августа 2023, 13:45
1196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо начал переговоры с Чемберленом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

Турецкий «Бешикташ» на своих официальных ресурсах сообщил о начале переговоров с английским полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Игрок с июля находится в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Ливерпулем» не был продлен. Завтра, 15-го августа, англичанину исполнится 30 лет.

Карьеру Окса в «Ливерпуле» убили травмы, из-за которых он пропустил 78 матчей за 6 лет. В последнем сезоне за мерсисайдский клуб он отыграл всего 13 матчей, в которых забил 1 гол.

В прошлом сезоне в составе «Бешикташа» уже играл один когда-то звездный англичанин – Деле Алли, но сейчас игрок вернулся в состав «Эвертона».

Напомним, если «Динамо» пройдет «Арис» в 3-м раунде кваліфікации Лиги Конференций, то они встретятся с победителем пары «Бешикташ» – «Нефтчи».

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Источник ФК Бешикташ
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