ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо начал переговоры с Чемберленом

Турецкий «Бешикташ» на своих официальных ресурсах сообщил о начале переговоров с английским полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Игрок с июля находится в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Ливерпулем» не был продлен. Завтра, 15-го августа, англичанину исполнится 30 лет.

Карьеру Окса в «Ливерпуле» убили травмы, из-за которых он пропустил 78 матчей за 6 лет. В последнем сезоне за мерсисайдский клуб он отыграл всего 13 матчей, в которых забил 1 гол.

В прошлом сезоне в составе «Бешикташа» уже играл один когда-то звездный англичанин – Деле Алли, но сейчас игрок вернулся в состав «Эвертона».

Напомним, если «Динамо» пройдет «Арис» в 3-м раунде кваліфікации Лиги Конференций, то они встретятся с победителем пары «Бешикташ» – «Нефтчи».