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Чемпионат Украины
Минай
13.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 14:57 | Обновлено 13 августа 2023, 16:01
3202
18

Удаление и два пенальти. Минай и Днепр сыграли вничью

Команды провели боевой матч с голами, забитыми в самой концовке

13 августа 2023, 14:57 | Обновлено 13 августа 2023, 16:01
3202
18
Удаление и два пенальти. Минай и Днепр сыграли вничью
СК «Днепр-1»

«Минай» начал новый сезон УПЛ с двух крупных поражений. В первом туре подопечные Владимира Шарана в гостях проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:4. Затем в родных стенах неожиданно уступили с разгромным счетом дебютанту высшего дивизиона черкасскому ЛНЗ – 0:3.

«Днепр-1» стартовый тур пропустил, а во втором победил житомирское «Полесье» со счетом 2:1. Зато целых три поединка подопечные Александра Кучера провели в еврокубках. К сожалению, днепряне не смогли порадовать украинских болельщиков, вылетев из Лиги чемпионов и уступив с крупным счетом чешской «Славии» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Первый тайм поединка «Миная» и «Днепра-1» не принес забитых голов. В течение первых 15 минут на поле была равная борьба. Хозяева стадиона на 9-й минуте имели возможность открыть счет. Ее подарил вратарь «Днепра-1» Кинарейкин, который ошибся на выходе после дальнего заброса с аута. Но удара головой в исполнении игрока «Миная» оказался неточным: мяч пролетел рядом со штангой.

ФК "Минай"

Ближе к середине тайма ощутимым преимуществом завладел «Днепр-1». Подопечные Кучера много времени проводили на половине поля хозяев. Атаковали они в основном левым флангом, где активно действовали Каплиенко и бразилец Билл.

На 21-й минуте Пихаленок забросил мяч на Билла, тот принял его в штрафной площадке и пробил с острого угла - мяч попал в штангу, а затем от игрока «Миная» чуть не залетел в ворота. Затем последовал навес с углового и удар головой в исполнении Филиппова – мяч пролетел рядом с дальним углом ворот. Следующий опасны момент возник спустя аж 20 минут. Под конец тайма Филиппов подал в центр штрафной площадки, Пихаленок пробил головой с близкой дистанции – Бандура поймал мяч.

СК "Дніпро-1"

Во втором тайме событий на поле было намного больше: два гола, два пенальти и удаление. Началось все с фола Сарапия на Твердохлебе, который пытался прорваться в штрафную площадку гостей. Арбитр Виктор Копиевский сначала предъявил желтую карточку, но затем Игорь Пасхал, который работал на этом матче судьей VAR, подсказал, что наказание в виде предупреждения может быть недостаточным. Копиевский сам просмотрел эпизод и изменил свое решение – Сарапий досрочно закончил матч.

Однако после удаления картина на поле существенно не изменилась. Подопечные Кучера продолжали больше контролировать мяч, а футболисты «Миная» будто опасались атаковать и действовали слишком осторожно. Команды обменивались попытками провести атаки и неточными ударами.

Так продолжалось до 77-й минуты, на которой Танчик вошел в штрафную площадку, отдал пас под удар Рубчинскому, которого в последний момент опередил защитник «Миная». В эпизод снова вмешался Игорь Пасхал, и Виктор Копиевский опять пошел к «телевизору». Больше трех минут арбитр пересматривал эпизод: Танчик после передачи на Рубчинского налетел на высоко выставленную ногу игрока «Миная», пытавшегося в подкате заблокировать пас. В итоге был назначен 11-метровый удар, однако Бабенко не смог переиграть Бандуру: мяч полетел чуть правее центра ворот, голкипер успел отразить удар.

ФК "Минай"

На последних минутах основного времени «Минай» вышел вперед. Гол создали Твердохлеб и Гечев. Сначала Твердохлеб отдал пас на правый фланг на Гечева и совершил рывок в штрафную. Гечев сделал передачу, Твердохлеб пробил головой. Его первый удар отразил Кинарейкин, а со второй попытки Твердохлеб уже ударом ногой открыл счет.

Арбитр добавил ко второму тайму семь минут. И «Днепр-1» за это время успел отыграться! Снова подопечные Кучера получили право пробить пенальти после того, как Солдат сбил Бланко, который приближался к воротам. Сам же легионер точно пробил с 11-метровой отметки, Бандура не угадал и прыгнул в противоположный угол ворот. Перед финальным свистком гости едва не вырвали победу, но с ударом Кравца справился Бандура.

Матч получился довольно богатым на события и интересным для болельщиков. Однако если посмотреть глубже, то уровень игры, продемонстрированный командами, был, мягко говоря, посредственным. Много неточных пасов, сумбурных действий, простых длинных передач вперед в надежде, что кто-то зацепится за мяч. Комбинационная игра в короткий и средний пас практически отсутствовала, зачастую команды просто били мяч вперед и бежали. Уже в четверг подопечным Кучера предстоит ответный матч против «Славии», где им нужно попытаться отыграть три гола. Сейчас эта миссии выглядит невыполнимой.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Минай» – «Днепр-1» – 1:1

Твердохлеб (89) – Бланко (90+3, с пенальти).

Панасенко (43), Петько (66), Кравчук (66) – Адамюк (29), Бабенко (59).

Сарапий (51).

На 82-й минуте Бабенко не реализовал пенальти.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский (Кораблин, 86), Витенчук, Петько (Булеза, 68), Панасенко (Ралюченко, 65), Твердохлеб, Одарюк (Гечев, 65).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Адамюк, Каплиенко, Билл (Кивинда, 57), Бабенко, Пихаленок (Бланко, 57), Рубчинский (Пурита, 86), Леднев (Танчик, 57), Филиппов (Когут, 75).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Минай» (с. Минай Закарпатской области).

Наши оценки:

«Минай» (замены): Ралюченко - 6.0, Гечев - 7.0, Булеза - 6.0, Кораблин - б/о.

«Днепр-1» (замены): Бланко - 7.0, Танчик - 6.5, Когут - 6.0, Кивинда - 5,5, Пурита - б/о.

МИНАЙ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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korrektno
Справедливий результат гри об'єктивно двох рівних по силі команд.
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+1
🔱Avtoigor🔱
В цьому сезоні Дніпро1 наврядчи зможе пробитись до євроліг, бо конкуренція зросла і з появою в УПЛ новачків вже буде не просто закріпитися хоча б у п'ятірці, але все ще попереду і хто знає що нас чекає на прикінці сезону .
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0
8number
Ого, розбігаємося, працює фсб 😂
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-1
Сергій Кукалець
Хлопці, ану напишіть щось добре про Дніпро і побачимо чи боти замінусують
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-1
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Сергій Кукалець
Дніпро, судя, левий пеналь, купілі, красніков, дно
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-3
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VitosKH
Судья клоун,опять пошли левые пенали,а потом всираются в еврокубках
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-10
8number
Добре що -оце- скінчилося. Це не професійний футбол і більше сказати нічого.. А ні, є — добре що наступними грають ще два мегагіганти, які ще можуть затьмарити цей жах 😩 
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-11
Guud Luck
Хтось дуже щірий на диз...
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-13
Злий Глобинець
О, вже Бєніні боти (мабуть з Ізраїлю) налетіли і усім мінусів відсипали як з рогу достатку
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-13
Mr Voevudskiy
Днище-1 идёт к успеху)
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-15
Мирко Градович
Дніпро повне дно, навіть з найслабшою командою в УПЛ, хай вибачать фани Минаю, команда не показала абсолютно нічого толкового..... Я б напевно так само міг тренувати Дніпро,  як і Кучер, чи не тренувати як Кучер..... Пора б першу відставку організовувати комусь....
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-15
Guud Luck
Це просто ганьба а не гра від Дніпра😰😰😰
Суддя КЛОУН!
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-15
Привет
Без Довбуша Днепр никакой, если уже даже Минтай не побеждают...
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-17
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Я ж прогнозував, що зіграють унічию. Щоправда, не міг уявити, що на користь "мінус перших" поставлять аж два пенальті! Мабуть, до такого нам всім доведеться звикнути. "Гаманець Коломойського" - велика сила
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-18
AleksDnipro
Найгірший результат, який міг тільки бути. Минай сьогодні найслабша команда УПЛ.
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-19
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