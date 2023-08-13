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Чемпионат Англии
Челси
13.08.2023 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
13 августа 2023, 11:21 |
61
0

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 13 августа в 18:30 по Киеву

13 августа 2023, 11:21 |
61
0
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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