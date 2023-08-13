Англия13 августа 2023, 11:21 |
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Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 13 августа в 18:30 по Киеву
13 августа 2023, 11:21 |
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13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
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Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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