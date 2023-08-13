13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция